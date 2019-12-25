Москва, , 14:58 — REGNUM Сбой в работе платежных систем, который наблюдался накануне, 24 декабря, в ряде стран Европы, не повлиял на работу Mastercard в России. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.

«Мы проверили ситуацию. Никаких сбоев (в РФ) не было. Сеть Mastercard, а также все сервисы и продукты платежной системы работают в штатном режиме», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря сбои в работе платёжных систем Visa и Mastercard отметили пользователи нескольких стран, об этом стало известно из данных мониторинга, которые публикует портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

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