Москва, 25 декабря 2019, 14:53 — REGNUM В России система регулирования финансовых ресурсов была создана либералами так, чтобы их друзья могли в любую минуту со всеми деньгами сбежать в Лондон, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве РФ обсуждается вопрос о выходе Центрального банка из активов Сбербанка.
Кроме того, Хазин подчеркнул, что такие учреждения, как Сбербанк, должны быть государственными.
Напомним, как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов признался, что правительство РФ обсуждает вопрос выхода Банка России из активов Сбербанка, так как «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».