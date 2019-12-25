Москва, , 14:53 — REGNUM В России система регулирования финансовых ресурсов была создана либералами так, чтобы их друзья могли в любую минуту со всеми деньгами сбежать в Лондон, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве РФ обсуждается вопрос о выходе Центрального банка из активов Сбербанка.

«Всё зависит от обстоятельств. Если они хотят приватизировать Сбербанк, то это катастрофа. А если они хотят передать его уставной капитал, то как они будут это оформлять? Сказать легко, а как это сделать? Это, безусловно, сложная ситуация. Но допускать приватизацию Сбербанка никак нельзя, потому что не будет никакой гарантии, что удастся сохранить сбережения граждан. В России система регулирования финансовых ресурсов была создана либералами так, чтобы их друзья могли в любую минуту со всеми деньгами сбежать в Лондон», — сказал Хазин.

Кроме того, Хазин подчеркнул, что такие учреждения, как Сбербанк, должны быть государственными.

Напомним, как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов признался, что правительство РФ обсуждает вопрос выхода Банка России из активов Сбербанка, так как «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».