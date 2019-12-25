Токио, , 14:49 — REGNUM На заводе Toyota Motomachi в Японии 23 декабря собрали последний экземпляр модели Mark X, которая является преемником культового седана Mark II. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Специально для прощания с моделью на заводе организовали мероприятие, в котором участвовало 200 работников, включая самого директора предприятия Хироёси Нино.

Первая модель Toyota Mark II сошла с конвейера в 1968 году, после чего в течение полувека она была основным седаном бренда с системой заднего привода. Всего было выпущено девять поколений автомобилей. Последнее поколение вышло в 2000 году. А в 2004 году была премьера преемника модели Mark II — Mark X.

За всё время было продано 6,518 млн автомобилей Mark II и 363,5 тыс. моделей Mark X.

Ранее в пресс-службе компании Toyota сообщили, что автопредприятие планирует продать на мировом автомобильном рынке в следующем году 10,77 млн машин. Этот показатель превышает уровень продаж, намеченный на 2019 год (10,72 млн автомобилей).

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