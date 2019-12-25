Чебоксары, , 14:38 — REGNUM Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков не согласен с антимонопольщиками и считает, что стоимость проезда в сентябре подняли обоснованно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 25 декабря.

Говоря о предупреждении УФАС Чувашии, которое потребовало вернуть стоимость проезда в муниципальном транспорте до сентябрьского повышения, Алексей Ладыков заявил, что без подорожания сложилась «критическая ситуация» у перевозчиков:

«Мы приняли решение в мае или в июне по повышению стоимости проезда по расчётам перевозчиков — как по троллейбусам, так и автобусам. Наши специалисты, наша служба проверили эти расчёты, получили подтверждающие документы. На основании этих документов приняли решение.

Но в антимонопольную службу поступило обращение, они рассмотрели и считают, что мы приняли решение с нарушением существующего законодательства и что расчёты перевозчика недостаточно обоснованы. Наша позиция, что расчёты обоснованы, что мы тариф подняли законно».

Мэр добавил, что «в контракте у нас с перевозчиками прописана возможность регулировать стоимость проезда. Если бы не подняли муниципальные тарифы, то критическая ситуация была бы и у троллейбусного управления, и у автобусных перевозчиков».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Чебоксарах стоимость проезда в муниципальном транспорте на 2 рубля. Столичные власти тогда ссылались на «убытки предприятий общественного транспорта». В ноябре по итогам рассмотрения жалобы УФАС Чувашии выдало предупреждение администрации города Чебоксары за повышение стоимости проезда на автобусах: антимонопольщики считают, что чиновники создали преференции по исполнению муниципального контракта одному из перевозчиков, который при этом «не представил полный расчет за 2018−2019 годы, а также доказательства понесенных расходов». УФАС рекомендовало внести изменения в принятое постановление.

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