Москва, , 14:48 — REGNUM Утверждения японских СМИ о том, что генсек ЦК КПСС и председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачёв признал в 1988 году необходимость решения территориального вопроса в отношениях с Токио, является выдумкой. Об этом заявил 25 декабря переводчик Горбачёва, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачёв-фонда» Павел Палажченко.

Он отметил, что беседа Горбачёва с бывшим премьер-министром Японии Ясухиро Накасонэ 31 год назад была зафиксирована и хранится в архиве, однако японское агентство «Киодо» ссылается на некий отчёт правительства Японии, а не на запись разговора.

«Её текст свидетельствует о том, что слова, приписываемые японским посольством Горбачёву, являются выдумкой. Горбачёв этого не говорил», — сказал Палажченко ТАСС.

Ранее 25 декабря «Киодо», ссылаясь на рассекреченные документы японского МИД, сообщило о содержании беседы Горбачёва и Накасонэ тридцатилетней давности. Утверждалось, что советский лидер признал территориальную проблему в отношениях с Японией, которую ранее Советский Союз отвергал. Он якобы заявил также, что Москве и Токио «когда-нибудь нужно будет что-то придумать по этой проблеме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горбачёв заявил, что к поражению СССР в холодной войне были причастны не только страны Запада, но и советские деятели.

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