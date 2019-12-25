Москва, , 14:34 — REGNUM Принятое в кризисный период 2008 года решение Владимира Путина о разделении бывшего Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) было, безусловно, правильным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя слова Кудрина о спасшем российскую экономику решении Путина.

«Если российский ВВП в 2009 году снизился на 7,8%, то уже в 2010 году российская экономика выросла на 4,5%, а в 2011 году — ещё на 4,3%. И свою позитивную роль здесь сыграли средства Резервного фонда, которые направлялись на выполнение социальных обязательств, что не позволяло сильно упасть даже в кризисном 2009 году потребительскому спросу.

В свою очередь это сдерживало спад в промышленном производстве. А в ФНБ по-прежнему направлялись нефтегазовые доходы для создания резерва на будущее.

Некоторые наши западные «друзья» считают, что быстрым послекризисным восстановлением всего за год российская экономика обязана быстрому восстановлению роста цен на нефть, а он в свою очередь стал результатом антикризисных мер со стороны ОПЕК. Но они забывают или как бы не замечают, что и Россия в 2009 году временно тоже снижала добычу нефти (по итогам года рост добычи нефти в РФ составил всего 1,2%).

Кудрин своим заявлением о том, что это «Путин спас экономику страны в 2008 году» пытается также мягко напомнить о себе и своей роли в создании Стабфонда. В «нулевые» годы Стабфонд связывали с именем Кудрина, однако, сама идея сберегать часть нефтегазовых доходов на будущее принадлежит очень известному российскому экономисту, академику Дмитрию Львову (1930−2007 гг.).

Напомним, что ещё в 1993 году он предлагал правительству Черномырдина формировать стабилизационный фонд из нефтегазовых доходов. Но в лихие 90-е, когда страна находилась на грани дефолта, который и случился в 1998 году, у России главной задачей было получать кредиты от МВФ и платить по долгам.

Заслугой Кудрина является то, что он осуществил практическое воплощение идей знаменитого учёного, однако, последовал его рекомендациям не в полной мере. Значительная часть Стабфонда размещалась в облигации западных стран, против чего категорически выступал академик Львов.

После 2014 года и санкций Стабфонд именно в том виде, в котором его создал Кудрин, мог бы превратиться в «токсичный», так как вложения в иностранные облигации, прежде всего, в облигации США, могли бы быть заморожены.

То, что у нас в стране не заморозили активы Резервного фонда и ФНБ, спасибо, с одной стороны, Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, начавших дедолларизацию российской экономики, но, с другой стороны, благодарить уж тогда надо и президента США Барака Обаму.

Он не вводил санкции против российского госдолга и не запрещал России облигации с долларом США. Поблагодарив российского президента, Алексей Кудрин про президента США почему-то упомянуть забыл», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр финансов, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что решение о создании резервных фондов, принятое Владимиром Путиным в 2008 году, спасло российскую экономику.

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