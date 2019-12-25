Нур-Султан, , 14:33 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2019 года средняя стоимость одного грамма ювелирных изделий из золота в Казахстане составила 17,5 тыс. тенге ($46), что на 9,2% больше, чем годом ранее. Об этом 25 декабря сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Самые дорогие золотые ювелирные изделия наблюдаются в Нур-Султане — 24 781 тенге ($65) за грамм. В Атырау один грамм золотых украшений стоит в среднем 20 441 тенге ($54), в Актау — 20 285 тенге ($53). Самые дешевые украшения продаются в Туркестане — 14 208 тенге ($37) и Таразе — 14 869 тенге ($39).

По итогам 11 месяцев 2019 года в Казахстане произвели ювелирные изделия на 668,5 млн тенге ($1,76 млн), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в начале декабря в администрации свободной экономической зоны «Астана — технополис» заявили, что на территории СЭЗ планируется построить ювелирную фабрику стоимостью 2,5 млрд тенге ($6,6 млн).

Читайте также: Роспотребнадзор дал советы по выбору ювелирных украшений