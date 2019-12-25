Москва, , 14:28 — REGNUM В 2020 году правительство России сосредоточит внимание на преобразование социальной сферы, повышение уровня и качества жизни граждан России. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с правительством России об итогах 2019 года.

«В следующем году очень много предстоит сделать: по снижению бедности, по развитию социальной сферы, по поддержке семей с детьми и в области развития экономики в широком смысле этого слова. Имеется в виду и привлечение инвестиций, и развитие инфраструктуры, и снижение административных барьеров, решение целого ряда задач, связанных с деловым климатом», — заявил Медведев.

«Всеми этими задачами правительство должно будет заниматься», — подчеркнул он. ч