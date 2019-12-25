Москва, , 14:31 — REGNUM По итогам 2019 года Suzuki ожидает серьёзное увеличение продаж по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

По прогнозам японской автокомпании, в текущем году в России будет реализовано более 7600 машин Suzuki. Это на четверть (25%) больше прошлогоднего результата. При этом доля рынка японского бренда ожидается на уровне 0,43%, тогда как год назад она составляла 0,33%.

На увеличение продаж в нынешнем году повлиял обновленный кроссовер Vitara, появившейся на российском авторынке в феврале 2019 года. Новинка увеличила свою долю в продажах марки с 70 до 72%.

Ещё одной успешной моделью стал внедорожник Jimny нового поколения. Его уже за первые четыре месяца после старта продаж купил 391 автолюбитель. Рост же продаж модели за 2019 год, по прогнозам компании, составит более 20%.

Напомним, в ноябре текущего года продажи Suzuki в РФ составили 931 авто, что на 47,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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