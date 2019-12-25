Додома, , 14:28 — REGNUM Глава Управления доходов Танзании (TRA) Эдвин Мхеде официально приостановил проведение очных аукционов с обязательным участием посредников. Об этом передает газета Mtanzania.

Выступая на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе Мхеде заявил, что начиная с 24 декабря все аукционы в Танзании будут переведены на единую электронную систему. Он добавил, что старый регламент аукционов, проводимых при участии аккредитованных брокеров с официального разрешения TRA, был отменён.

«Когда мы пользовались брокерскими услугами, возникал ряд проблем, как, например, проведение аукциона только раз в неделю, что вызывало несвоевременную продажу некоторых товаров, а также затруднения с оплатой государственных пошлин», — заявил Мхеде.

Он добавил, что на очных акционах также производились тайные договоренности об уровне цен, что, по его словам, противоречит основам экономики, а также отмечалось широко распространенное, даже в рядах сотрудников TRA, взяточничество.

По информации газеты Mwananchi, новая система аукционов позволит более эффективно осуществлять меры по борьбе с коррупцией, обеспечит прямую связь поставщиков с иностранными покупателями, а также сократит перегруженность таможенных пунктов, почтовых отделений и портов.

Как заявил Мхеде, первый электронный аукцион состоится в Танзании 2 января 2020 года.