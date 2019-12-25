Москва, , 14:24 — REGNUM Реализация национальных проектов идёт в нормальном режиме. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с правительством России об итогах 2019 года.

«Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график», — заявил Медведев.

По его словам, 2019 год стал началом сложного процесса — преобразования экономики и социальной сферы, работы по национальным приоритетам.

«Каждый из министров здесь присутствующих, каждый из вице-премьеров старался внести свой вклад в реализацию этих задач», — указал он.