Москва, 25 декабря 2019, 14:20 — REGNUM В связи с реформированием министерства туризма власти Египта могут сменить взгляды на пляжный туризм и сделать значительный упор на культурный туризм, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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По мнению властей, именно культурный туризм в расчете на визитеров из Китая, Японии, США и других стран мира принесёт Египту больший доход, нежели пляжные туры.
В новом министерстве древностей и туризма отметили, что пляжный отдых в продвижении туристического продукта Египта больше не является приоритетным. При таком подходе к туризму чартерные рейсы могут оказаться под вопросом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Египте министерство туризма объединили с министерством древностей. Новая структура получила название министерство древностей и туризма.
Подробнее: В Египте реформировано министерство туризма