Москва, , 14:20 — REGNUM Введение на всей территории России с 2021 года электронных виз станет мощным стимулом для зарубежных туристов, их поток в страну увеличится по меньшей мере на 30%. Об этом заявила 25 декабря журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Переоценить такой шаг невозможно, считает она. Даже по пессимистичным оценкам, число туристов из азиатских и европейских стран, которые значатся в предварительном списке, вырастет на треть. Пока в этом списке 53 страны.

В 2020 году мировое сообщество нужно активно, агрессивно информировать о введении в России электронных виз. При этом нужно учесть ошибки, например большое количество отказов, с которыми сталкивались иностранцы, оформлявшие электронные визы в Санкт-Петербург, добавила Ломидзе.

«Электронные визы для нашего туристического рынка — это революционная история», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России начался эксперимент по упрощенной выдаче бесплатных электронных виз гражданам 53 стран. Они могут посетить три региона: Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области.

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