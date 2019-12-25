Москва, , 14:14 — REGNUM Инфраструктурные проекты, которые удалось реализовать в 2019 году, создают базу для экономического роста в России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.

«Разумеется — и тоже много раз звучало, говорилось вслух, — это (темпы роста экономики) не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан. Здесь тоже есть вопросы с реальными доходами населения. Но между тем есть и вещи осязаемые за прошедший год — имею в виду прежде всего развитие инфраструктуры», — заявил Путин.

«Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются и это действительно очень хорошая база для развития определённых ключевых отраслей экономики, а за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан», — подчеркнул он.