Курган, , 14:14 — REGNUM В «мусорный» тариф Курганской области в 2019 году не войдёт инвестиционная составляющая. Все отходы пока направят на действующие полигоны, сообщил на пресс-конференции 25 декабря директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

Запланировано строительство двух сортировочных станций: на 40 тыс тонн отходов в Шадринске и на 200 тыс тонн в Кетовском районе рядом с Шуховским полигоном. Они будут созданы за счёт инвестиций.

«Мы уже получаем вопросы от потенциальных инвесторов — интерес к отрасли у бизнеса есть», — заявил Андрей Саркисов.