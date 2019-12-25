Москва, , 14:12 — REGNUM Российская экономика имеет недостаточные темпы роста. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.

«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили — нужно сделать всё, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить её структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей», — заявил Путин.

По его словам, это основополагающая задача, которая стоит теперь после достижения макроэкономической стабильности.