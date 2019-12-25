Пекин, , 14:13 — REGNUM В ноябре 2019 года компактный кроссовер Skoda Kamiq на китайском авторынке стал бестселлером в сегменте SUV (спортивно-утилитарный автомобиль). Об сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Показатель продаж чешского кроссовера в ноябре назвали лучшим результатом с момента выхода модели на рынок. Всего за месяц китайским дилерам удалось продать 6800 единиц Kamiq.

По данным СААМ, с начала 2019 года в Китае было куплено 46 тыс. кроссоверов Skoda Kamiq. Таким образом, это авто обошло своих основных соперников — Hyundai Creta и KIA KX1.

Сообщается, что длина Kamiq равна 4390 мм, а построена модель на платформе PQ25.

В движение автомобиль приводит 110-сильный бензиновый «атмосферник» объёмом 1,5 л. Он сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и 6-скоростным «автоматом». Привод у кроссовера передний.

Ранее стало известно, что автокомпания Skoda планирует выпустить для России модель Karoq с 8-скоростным «автоматом» Aisin с гидро­транс­форматором. Такая же трансмиссия устанав­ливается на модели Volkswagen Teramont и Jetta последнего поколения в версии для автомобильного рынка США.

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