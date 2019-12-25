Пекин, 25 декабря 2019, 14:13 — REGNUM В ноябре 2019 года компактный кроссовер Skoda Kamiq на китайском авторынке стал бестселлером в сегменте SUV (спортивно-утилитарный автомобиль). Об сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).
Показатель продаж чешского кроссовера в ноябре назвали лучшим результатом с момента выхода модели на рынок. Всего за месяц китайским дилерам удалось продать 6800 единиц Kamiq.
По данным СААМ, с начала 2019 года в Китае было куплено 46 тыс. кроссоверов Skoda Kamiq. Таким образом, это авто обошло своих основных соперников — Hyundai Creta и KIA KX1.
Сообщается, что длина Kamiq равна 4390 мм, а построена модель на платформе PQ25.
В движение автомобиль приводит 110-сильный бензиновый «атмосферник» объёмом 1,5 л. Он сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и 6-скоростным «автоматом». Привод у кроссовера передний.
Ранее стало известно, что автокомпания Skoda планирует выпустить для России модель Karoq с 8-скоростным «автоматом» Aisin с гидротрансформатором. Такая же трансмиссия устанавливается на модели Volkswagen Teramont и Jetta последнего поколения в версии для автомобильного рынка США.
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