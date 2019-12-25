Москва, , 14:07 — REGNUM За счёт низкого уровня инфляции и макроэкономической стабильности в России сложился прочный фундамент для дальнейшего развития. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.

«Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что может быть не нужно (стремиться) к тому, что сегодня имеем? Можем, надо дать больше денег в экономику, тогда мы её немного раскачаем? Но это всё сослагательное наклонение. А то, что макроэкономический фундамент даёт возможность развитию — это совершенно очевидный факт», — заявил Путин.