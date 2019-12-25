Москва, , 14:05 — REGNUM Правительство России смогло достичь уникального результата в новейшей истории России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.

«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива — это создание хорошей макроэкономической базы развития», — заявил Путин.

«Конечно, это уникальный результат нашей новейшей истории. Ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, колеблется уже около 3%», — указал он.