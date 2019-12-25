Курган, , 14:04 — REGNUM Курганская область с 1 января 2020 года переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами. В регионе всё готово для внедрения «мусорной» реформы, кроме тарифа, сообщил на пресс-конференции 25 декабря директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов.

Выбран региональный оператор, который будет отвечать за логистику бытового мусора. Им стала местная компания «Чистый город». Исправлена территориальная схема обращения с отходами, из-за недочётов которой пришлось отложить «мусорную» реформу на год. Устанавливаются контейнеры. Выбрана компания-перевозчик отходов по Курганской области. Ею стало ООО «Экосистема» из Екатеринбурга.

Андрей Саркисов отметил, что с переходом на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами услуга по вывозу мусора переходит из категории жилищных в коммунальные. Плата для жителей региона будет единой для всех, и будет рассчитываться, исходя из числа проживающих в жилом помещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тариф для населения на обращение с отходами в Зауралье установят в последние дни 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорный» тариф в Курганской области установят в последние дни года