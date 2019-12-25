Каспийск, Дагестан, , 14:11 — REGNUM Еще два инвестиционных проекта претендуют на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в дагестанском городе Каспийске. Речь о проектах по строительству мясоперерабатывающего комплекса «Агромит» и завода безалкогольных напитков и соков «Ириб», сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе минэкономразвития республики.

В ведомстве состоялась встреча с инвесторами, планирующими реализовать указанные проекты. Было отмечено, что для осуществления деятельности на ТОСЭР «Каспийск» необходимо направить заявку в Минэкономразвития РФ до конца текущего года. После заключения соглашения указанные компании смогут получить статус резидента.

Отметим, что ранее ООО «Агромит» и ООО «Ириб» для реализации инвестпроектов были предоставлены земельные участки без торгов. Министр Гаджи Султанов напомнил потенциальным резидентам о необходимости исполнения обязательств по рабочим местам и объему инвестиций.

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Также было рассмотрено обращение ООО «Экотар» по вопросу выделения участка для реализации инвестпроекта по организации производства гофроизделий. Сообщается, что минэкономразвития республики рассмотрит варианты оказания поддержки инициаторам проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ТОСЭР «Каспийск» была создана постановлением правительства РФ в марте 2017 года сроком на десять лет. Статус резидента предусматривает льготные ставки по налогам на имущество и прибыль, а также сниженный процент обязательных отчислений во внебюджетные фонды. Резиденты в течение первого года должны создать минимум 20 рабочих мест и привлечь за этот период инвестиции в размере не менее 5 млн рублей.