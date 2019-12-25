Сеул, , 14:00 — REGNUM В рамках подготовки к четвёртой промышленной революции правительство Южной Кореи намерено сконцентрировать внимание на развитии новых технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей и больших данных (Big Data). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Государственный консультационный совет по вопросам науки и технологий.

По их словам, к 2023 году для данных целей будет выделено более 200 млрд вон (~$172 млн).

Известно, что план содействия технологическим инновациям, составленный министерством малого, среднего и венчурного бизнеса, должен поспособствовать укреплению стратегии инвестиций в технологии четвёртой промышленной революции.

Отмечается, что правительство страны намерено инвестировать в 20 секторов, включая искусственный интеллект, большие данные, облачные услуги, интернет вещей, связь пятого поколения 5G, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать, функциональные полупроводники, «умные» заводы и фабрики, робототехника, беспилотные автомобили, блокчейн, высокотехнологичные материалы.