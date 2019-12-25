Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM В ноябре в Санкт-Петербурге было приобретено на 7,8% меньше подержанных авто, чем год назад. Об этом 25 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц петербургские автолюбители перепродали 12 224 легковые машины. Это на 7,8% меньше, чем было продано за аналогичный период 2018 года.

При этом иномарок с пробегом в Санкт-Петербурге было продано 11 048 единиц (-7,7%), а машин российских марок было перепродано 1176 единиц (-9%).

Больше всего в Санкт-Петербурге было продано подержанных моделей Ford Focus — 425 единиц (-18,6%).

На втором месте по популярности на вторичном рынке Петербурга расположилась южнокорейская Hyundai Solaris. Её предпочли приобрести 311 автолюбителей. Здесь наблюдается рост на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает седан Volkswagen Polo. В ноябре было перепродано 299 машин данной модели, что на 7,2% больше, чем год назад.

Напомним, в ноябре текущего года самой перепродаваемой моделью в сегменте SUV в РФ стала российская трехдверная Lada 4×4. За отчётный период российские автолюбители приобрели 8,5 тыс. таких подержанных вседорожников.

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