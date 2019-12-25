Москва, , 15:00 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, Федеральная сетевая компания (ФСК) провела собрание с инвесторами и банковскими аналитиками. Фактически же мероприятие стало подведением итогов 2019 года, который, как отмечают в ФСК, оказался для компании довольно успешным.

Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров заявил о том, что объем инвестпрограммы до 2024 года составит 558 млрд рублей. Из этой суммы 85,8 млрд руб. выделяются на проекты энергоснабжения БАМа и Транссиба, 98,1 млрд руб. идут на техприсоединение потребителей и генерации, 261,5 млрд руб. — на реновацию.

Представители компании акцентируют внимание на масштабах производственной деятельности. На ФСК возложена реализация 31 проекта в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденным правительством для исполнения «майского указа» президента РФ. На конец года будет завершено 80% из них. В 2019 году компания ввела первые собственные подстанции на территории Иркутской области, а также были завершены все мероприятия по электроснабжению трубопровода ВСТО, после чего Транснефть вывела ВСТО на проектную мощность. Кроме этого, компания выделяет, что выполнены все порученные ей работы для пуска «Силы Сибири».

Представители ФСК ЕЭС отметили, что аварийность уже который год подряд снижается двузначными темпами, в этом году сразу на 13%.

Что касается финансовой повестки встречи, то по итогам прошлого года выплачено 20,4 млрд рублей дивидендов. На 30 декабря запланировано собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2019 года. Совет директоров предлагает на эти цели направить 11,3 млрд рублей. Общий размер выплат по итогам 2019 года прогнозируют не ниже прошлогоднего.

По итогам года ФСК прогнозирует небольшое снижение выручки до 245,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличится на 3,9% (до 138,8 млрд рублей, а прибыль составит 86,8 млрд рублей (снижение на 6,4%).

Аналитики и инвесторы отмечают, что на фоне 5 лет роста почти всех финансовых показателей результат этого года закономерный. Компания выполняет свою роль — оставаться классической инфраструктурной компанией, которая вовремя строит объекты, присоединяет к сетям потребителей и обеспечивает работу без перебоев. И это важно для экономики смежных отраслей.