Анкара, , 13:37 — REGNUM Дочернее предприятие CJ Logistics компания CJ ICM завершила транспортировку более 20 объектов культурного наследия в рамках проектах «Hasankeyf Project». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 23 объекта культурного наследия общим весом 12 063 тонны были вывезены на «безопасную территорию» на юг Хасанкейфа.

«Hasankeyf Project» — проект по переносу объектов культурного наследия на 4,7 км в парк культуры Хасанкейфа из-за угрозы затопления в связи со строительством плотины ГЭС «Иллису». Проект осуществлялся с мая 2017 года по 23 декабря 2019 года.

Известно, что в список транспортируемых объектов культурного наследия вошли историческая баня «Артуклу», усыпальница Зейнель-Бея, мечеть Кизлар и минарет мечети Эр-Ризк.

Отметим, что для переноса объектов использовалось 88 самоходный модульных систем SPMT.