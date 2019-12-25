Киев, 25 декабря 2019, 13:30 — REGNUM Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 декабря составляет 82,8 млрд долларов.
Соответствующие данные обнародовало 25 декабря украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно источнику, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за обозначенный период увеличился на $4,5 млрд долларов, или на 5,8%.
Интересно, что за счет резкого укрепления курса гривны (с 29 грн до 24 грн за $1) в гривневом эквиваленте объем госдолга Украины в нынешнем году даже сократился — на 177,7 млрд гривен, или на 8,2%, и в настоящий момент составляет 1,991 триллиона гривен.
ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине озвучили график долговых выплат в 2020 году — в общей сложности стране нужно выплатить 17,059 млрд долларов, большую часть этой суммы — в первом и третьем кварталах. Главным кредитором Украины является МВФ.