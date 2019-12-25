Рига, , 13:27 — REGNUM Национальный план развития Латвии, составленный на период с 2021 по 2021 год, нацелен на снижение уровня длительной безработицы. Об этом пишет портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что в настоящее время в Латвии сохраняется ситуация, когда при росте спроса на рабочую силу одновременно растёт и уровень безработицы. Кроме того, существуют значительные диспропорции в региональном развитии.

Правительство страны планирует, что уровень безработицы в Латвии в возрастной группе с 20 до 64 лет в 2027 году составит 79,5%, против 76,8% в 2018-м году, сообщают сотрудники СМИ.

По их данным, поставлены цели правительства — увеличить уровень занятости в Риге и Рижском районе с 75,7% до 78%, в Видземе с 70,1% до 75%, Курземе с 69,1% до 70%, Земгале с 68,1% до 70% и Латгале с 63,7 до 67%. Также в стране планируется поднять уровень занятости в возрастной группе с 65 до 74 с 18% сегодня до 26% в 2027 году. А уровень длительной безработицы в группе с 15 по 74 года сократить до 1,4% против 3,1% сейчас.