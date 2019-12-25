Москва, , 13:24 — REGNUM По результатам ноября 2019 года Hyundai лидирует по продаже новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на автомобильном рынке РФ. Об этом 25 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В ноябре текущего года в стране было куплено 9606 новых Hyundai сегмента SUV, что почти равно результату продаж 2018 года — 9659 единиц.

На втором месте среди брендов в сегменте SUV французская марка Renault — 6733 проданных машины, что на 5% меньше результата продаж 2018 года (7092 ед.). Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает южнокорейская компания KIA, которая за ноябрь показала прирост в 7%, реализовав 6135 таких машин.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Nissan (5885 ед.; — 6,4%) и Toyota (4971 ед.; — 0,4%).

Напомним, в ноябре текущего года самым доходным кроссовером стал Volkswagen Tiguan. В ноябре общие расходы автолюбителей России на данный кроссовер составили около 8 млрд рублей.

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