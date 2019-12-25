Москва, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 25 декабря, проведет встречу с предпринимателями и обсудит экономический и инвестиционный климат в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства на таких встречах дает оценку как деловому, так и инвестиционному климату, дает свою оценку перспектив.

«А дальше он уже слушает то, что говорят представители делового сообщества: их оценку, их пожелания», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 25 декабря также проводит встречу с правительством России для подведения итогов деятельности министров в уходящем году и определения приоритетов развития страны в следующем.

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