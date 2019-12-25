Владикавказ, , 13:14 — REGNUM Педагогов Северной Осетии в 2020 году ожидает подарок. Власти республики приняли постановление, согласно которому их заработная повышается почти вдвое, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе главы субъекта.

Так, первоначальная ставка учителя будет составлять 13 840 рублей, в то время, как сейчас она равняется 7635 рублям. Для учителей первой категории ставка будет больше на 2000 рублей, составив 15 840 рублей (сейчас 9162 рубля), высшей — 17 840 рублей (сейчас 10 689 рублей).

По словам министра образования и науки РСО-Алании Людмилы Башариной, вырастут и базовые оклады учителей. Если ранее они находились в диапазоне от 7200 до 7635 рублей, то уже с 1 марта 2020 года они составят от 12 300 до 13 840 рублей.

В бюджете республики для повышения зарплат педагогическим работникам будет дополнительно заложено 300 млн рублей.