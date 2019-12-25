Пекин, , 13:05 — REGNUM В Китае в наступающем 2020 году будут приняты дополнительные меры по расширению инфраструктуры сетей нового поколения 5G, сообщает 24 декабря Синьхуа со ссылкой на решение, принятое министерством промышленности и информатизации КНР.

Поставлена задача обеспечить таким видом связи все города — административные центры окружного уровня. С июня 2019 года в Китае разрешено коммерческое использование технологии 5G, и в стране, по министерским данным, установлено свыше 126 тыс. соответствующих базовых станций. Благодаря этому количество проданных смартфонов, поддерживающих формат 5G, существенно превысило 8 млн единиц. В стране выпущено 24 новые модели аппаратов, некоторые из которых своей стоимостью достигают 2 тыс. юаней (около 285 долларов).