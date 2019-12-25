Горно-Алтайск, , 13:05 — REGNUM В 2019 году отпускные цены газа пропан-бутан на автозаправках Республики Алтай были одними из самых высоких в Сибири. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы, из-за этого были многочисленные жалобы со стороны автовладельцев.

В ходе проверок сотрудники УФАС выяснили, что два крупных оператора ГСМ республики при отсутствии объективных причин неоднократно повышали цены в 2018—2019 годах. При этом они держали их на одинаковом уровне, что позволило уличить компании в сговоре.

«23.12.2019 решением комиссии Алтайского республиканского УФАС России действия ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ООО «Авангард» признаны противоречащими Федеральному закону «О защите конкуренции», — сообщили в управлении.

Комиссия выдала компаниям предписание о прекращении ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

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