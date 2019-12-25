Москва, , 13:05 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества, так что каких-либо изменений в стоимости нефти не ожидается, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Тем не менее, уже в первый торговый день котировки могут просесть на новостях о возобновлении добычи сырья в нейтральной зоне между Кувейтом и Саудовской Аравией.

Стороны прекратили производство в данном регионе из-за вооруженного конфликта в 2014—2015 гг., но на днях все же смогли договориться и теперь глобальный спрос может в теории увеличится почти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Конечно, в реальности вряд ли это возможно в обозримом будущем, так как страны обязаны соблюдать условия соглашения ОПЕК+ и сокращать активность. Однако нефтяные котировки выросли более чем на 10% в декабре, а значит инвесторы могут использовать данную новость как повод для фиксации прибыли.

Информация по объему нефти в американских хранилищах из-за праздников будет опубликована лишь27 декабря. Эксперты ожидают очередного снижения запасов, в этот раз на 1,7 млрд баррелей.

Каких-либо других серьезных инфоповодов на текущей неделе не планируется. Ожидается снижения нефтяных цен до отметки в $67 за баррель», — считает эксперт.

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