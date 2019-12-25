Москва, , 13:03 — REGNUM Говорить о том, что российско-белорусские отношения находятся в кризисной ситуации, на сегодняшний день нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о безвозвратно упущенном времени для принятия конституции Союзного государства с Россией.

Читайте также: Лукашенко: с Конституцией Союзного государства опоздали из-за РФ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что прошедшие в Сочи переговоры, а также недавние встречи в Санкт-Петербурге свидетельствуют об обратном. Он напомнил, что правительства двух стран проделали титаническую работу, подготовили пакеты документов.

«Остаются несогласованные вопросы, что, однако, наверное, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то кризисной ситуации, — уточнил Песков. — Уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит».

Также в сюжете: Лукашенко объяснил, почему Россия должна вечно дотировать Белоруссию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву. Он напомнил, что сразу предлагал реализовать договор о Союзном государстве, в котором оговаривался референдум, в том числе по вопросу о конституции, валюте и главах государств, однако российская сторона отказалась.

Теперь, подчеркнул Лукашенко, время ушло и «люди новые». По его словам, сейчас следовать предложениям российской стороны нельзя, так как это обернётся серьёзной вспышкой недовольства и в Белоруссии, и в России.