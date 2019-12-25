Махачкала, , 13:02 — REGNUM Новую автомобильную дорогу Куллар — Яруквалар открыли в южном Магарамкентском районе Дагестана. Она будет обеспечивать выход от федеральной трассы «Кавказ» к селу Ходжаказмаляр, расположенному на международном автодорожном маршруте, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе главы республики.

Работы на данном участке велись с 2015 года. Отмечается, что строительство дороги в корне изменило местную транспортную схему. Так, она на 21 км сокращает путь к пограничным с Азербайджаном автомобильным пунктам пропуска «Ново-Филя» и «Тагиркент».

Кроме того, с появлением этого путепровода создан и новый маршрут. Он обеспечит транспортные связи сел, расположенных южнее реки Самур, с северной частью Дагестана, городами Махачкала и Дербент.

Накануне, 24 декабря, новую автодорогу осмотрели министр экономического развития России Максим Орешкин, глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

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