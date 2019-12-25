Москва, , 12:59 — REGNUM Российская валюта продолжает уверенно обновлять максимумы середины 2018 года. Доллар снова оказался под отметкой 62 руб. и на этот раз коснулся 61,80 руб., откуда пытается отскочить, но все еще остается в минусе. Евро/рубль тем временем отметилась на минимумах в районе 68,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Такая устойчивость и напористость рубля выглядит чрезмерной и текущий курс российской валюты выглядит не совсем оправданным — масштабы движений искажены из-за низкой активности участников рынка и тонких торгов в связи с празднованием Рождества в католическом мире.

Но факторы поддержки все же присутствуют. Это налоговый период, который в скором времени подойдет к концу, а также восстановление цен на нефть после недавнего снижения, которое оказалось кратковременным и не получило развития.

Причем пик налоговых выплат еще не пройдет (завтра компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а 30 декабря — налог на прибыль), а значит, и потенциал для дальнейшего укрепления российской валюты при прочих равных сохраняется.

Однако в определенный момент игроки могут начать снимать перекупленность рубля и фиксировать прибыль, и произойти это может еще до конца текущего года. Так что риски коррекции «россиянина» все же присутствуют», — полагает эксперт.

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