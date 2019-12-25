Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:55 — REGNUM На Ямале региональный департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса утвердил необоснованно завышенные тарифы на коммунальные ресурсы для АО «Ямалкоммунэнерго». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ЯНАО.

При расчёте тарифов филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение органом тарифного регулирования необоснованно учтены расходы организации на сумму свыше 46 млн рублей, сообщает надзорное ведомство.

В составе расходов организации почему-то были учтены проценты по кредитам, которые АО планировало привлечь для исполнения инвестиционной программы по модернизации сетей тепло-водоснабжения. Причём указанные работы фактически не были выполнены. Помимо этого в тариф были заложены необоснованные расходы на предпринимательскую прибыль.

Заместителю губернатора ЯНАО Сергею Карасёву прокуратура внесла представление. в результате которого тарифы были уменьшены. АО «Ямалкоммунэнерго» пыталось обжаловать данное решение в суде. но ему было отказано в удовлетворении иска.