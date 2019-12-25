Москва, , 12:53 — REGNUM Пользоваться упрощённой системой налогообложения в России смогут предприниматели, годовой объём доходов которых не превышает 200 млн рублей. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он рассказал о рассматриваемых законопроектах, вносящих изменения в Налоговый кодекс.

«Теперь применять упрощённую систему сможет большее число предпринимателей. Сейчас верхняя планка, при которой бизнес сможет работать при упрощёнке, составляет по доходам до 150 млн рублей в год при численности до 100 человек», — сказал он.

По словам главы правительства, планка по доходам по новому законопроекту поднимется до 200 млн рублей в год, а максимальное количество работников увеличится до 130 человек.