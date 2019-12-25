Красноярск, , 12:58 — REGNUM При экспертизе красной икры, продающейся в торговых сетях Красноярска, 60% образцов оказались опасными. Об этом 25 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

Проверку любимого новогоднего деликатеса проводили эксперты «Красноярского ЦСМ». Ими были закуплены десять образцов икры горбуши разных производителей из Москвы, Новосибирска, Находки, Московской и Ленинградской областей, продаваемых в торговых сетях «Командор», «Лента», «Метро Кэш энд Керри» и «О Кей».

Купленные образцы проверяли по микробиологическим и физико-химическим показателям, содержанию токсичных элементов и по видовой принадлежности.

По словам экспертов, самым печальным является то, что из десяти образцов шесть оказались просто небезопасными.

Эксперт «Красноярского ЦСМ» В них оказалась превышена общая микробная обсеменённость, а в двух образцах, в том числе, обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Небезопасные продукты с дальнейшей дегустации были сняты.

Как отмечают эксперты, наиболее качественные морепродукты с Дальнего Востока в основном поставляются на экспорт. А бизнесу выгоднее производить готовый продукт ближе к потребителю.

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