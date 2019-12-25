Рига, , 12:46 — REGNUM Государственное предприятие Латвийские дороги (Latvijas Valsts ceļi) в течение года оборудовала столбами с отражателями почти 1000 километров республиканских дорог. Об этом заявила представитель компании Анна Кононова порталу LSM.

По ее словам, для климата Латвии в осенний и зимний периоды характерны туманы, ранние сумерки и продолжительное тёмное время суток, поэтому установка отражателей на придорожных столбах очень важна для безопасности движения. Они помогают водителям ориентироваться в пространстве, оставаться на дороге и избегать аварий, сказала Кононова.

При это она добавила, что у некоторых представителей общества довольно варварское отношение к имуществу Latvijas Valsts ceļi. За это же время было украдено 20 дорожных столбов, а в 14 случаях столбы были просто перемещены с места.