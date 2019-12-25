Махачкала, , 12:42 — REGNUM Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» откроется в Дагестане 29 декабря. Бизнесмены, планирующие открыть или расширить свое дело, смогут получить необходимые услуги для предпринимательской деятельности, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе правительства республики.

По словам врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджи Гасанова, центр «Мой бизнес» будет работать по принципу «одного окна», где предприниматель сможет получить любые услуги, льготы, меры поддержки. Консультации будут проводить представители банков, общественных организаций, бизнес-омбудсмен.

«Основная задача центра — создать буфер между властью и бизнесом. Это место, где человек сможет получить весь спектр услуг, чтобы начать предпринимательскую деятельность. На базе центра будет находиться вся инфраструктура, можно получить финансовую и гарантийную поддержку», — заверил Гасанов.

В пресс-службе правительства добавили, что центр создается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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