Москва, , 12:19 — REGNUM Правительство РФ рассматривает законопроекты, меняющие правила оказания в России туристических услуг. Об этом 25 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По словам главы правительства, пакет документов должен помочь туристической отрасли, сделав её более прозрачной, а также защитить интересы людей.

Медведев напомнил, что на данный момент туристические операторы формируют туры (комплекс услуг по бронированию гостиницы, транспорта, экскурсий), решают организационные вопросы, продают такие пакеты турагенты.

«Чтобы заниматься этим, не нужно каких-либо разрешений, достаточно заключить договор с туроператором. В результате невозможно следить за работой турагентов и даже посчитать их число. По некоторым оценкам, их около 20 или 30 тысяч. И при этом они практически ни за что не отвечают», — сообщил он.

Премьер-министр рассказал о случаях, когда турагенты прибегают к услугам «центров бронирования», которые, получив деньги клиентов, закрываются, не перечислив плату за путёвки.

«Из-за этого страдают тысячи люди. Поэтому эту ситуацию необходимо изменить», — считает Дмитрий Медведев.

По его словам, планируется создать помимо уже существующего реестра туроператоров новый Единый федеральный реестр туристических агентов, который должен заработать с 1 января 2021 года. Включение в него будет бесплатным, при этом обязательным для всех турагентов. Данные в реестр занесут туроператоры, в том числе и сведения о договоре с ними, информация о посредниках, субагентах, центрах бронирования и так далее. Все процедуры будут проходить через интернет.

«Если тот или иной агент числится в реестре, значит, у него действительно есть право продавать такие путёвки», — сказал глава правительства.

За невнесение данных в реестр или внесение неверной информации будет предусмотрена административная ответственность. Штраф будет налагаться и за продажу путёвок без внесения в реестр.