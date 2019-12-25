Ульяновск, , 12:01 — REGNUM В Ульяновске после новогодних каникул дети смогут бесплатно ездить на электрическом транспорте. Данная льгота будет действовать по 1 июня, сообщает администрация областного центра.

С 13 января по 1 июня более 62 тысяч ульяновских школьников будут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах. Для этого детям необходимо будет предъявить справку.

В настоящее время в МУП «Ульяновскэлектротранс» просчитывают расходы на реализацию данного пилотного проекта. По словам директора предприятия Александра Мясникова, за три с половиной года кредиторская задолженность снизилась с 300 до 170 млн рублей, при этом «потребность в электротранспорте высокая». В город будет поставлено из Санкт-Петербурга 70 трамваев.

Региональные и муниципальные власти будут оценивать заполняемость транспорта и востребованность проекта, чтобы оценить, что «нужно будет дополнительно сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бесплатный проезд в электротранспорте был введён в Димитровграде. В 2020 году на общественном транспорте смогут бесплатно ездить ветераны Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске школьники смогут бесплатно кататься на трамваях