Москва, , 11:59 — REGNUM За 10 месяцев 2019 года объем экспорта Москвы увеличился на 15, 05%. Общий объем составил $21,9 млрд, сообщается на портале мэра столицы.

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Больше всего Москва поставляет за границу механическое оборудование, технику и компьютеры (за 10 мес. — на $4,9 млрд).

В основном товары столица поставляет в Великобританию (на $3,4 млрд), Казахстан (на $2,11 млрд), Белоруссию (на $2,1 млрд), Турцию (на $1,6 млрд) и в США (на $1,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Гонконг в первом полугодии 2019 года вырос на 75,8%.

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