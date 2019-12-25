Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Сотрудники управления ветеринарии Ростовской области получили ключи от новых автомобилей. Автопарк донской ветслужбы пополнился 18 автомобилями Lada Granta. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ветуправления.

Уточняется, что служебные автомобили приобретены за счёт средств региональной казны в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

По словам первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова, в 2019 году управлению ветеринарии Ростовской области было выделено более 100 млн рублей. На 2020 год ветслужба получит почти 270 млн рублей.