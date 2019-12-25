Казань, , 11:58 — REGNUM Окончательное решение по строительству мусоросжигательного завода в Осиново ещё не принято. Необходимо дождаться разрешения по итогам проведения международной экспертизы проекта, заявил глава Татарии Рустам Минниханов на пресс-конференции. После экспретизы Минниханов готов встретиться с противниками строительства.

«Что со мной встречаться? Мы же пока решение по строительству не приняли. Я сказал, когда будет международная экспертиза я встречусь, конечно», — цитирует главу региона inkazan.

Минниханов полагает, что республике повезло, что именно здесь будет реализован такой проект, как и в Подмосковье. Однако он отметил, что называть завод мусоросжигательным не совсем верно — «это термическая обработка по утилизации мусора. Изначально мы неправильно формулировку сделали».

По словам главы Татарии, выбросы от завода будет не больше, чем от 10 КамАЗов, 25% мощностей будут заниматься приемкой отходов, а 75% — нейтрализацией выбросов.

«Есть 500, тысяча человек, которые говорят: «Не надо!». А 1,25 млн только в Казани и рядом еще больше, они что думают, как дальше мы будем жить в нашем мегаполисе», — сказал Минниханов и добавил, что сам он не враг своей республике.

«Мы же тоже несем ответственность за свои поступки», — заключил глава Татарии.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад стало известно о планах построить мусоросжигательный завод в Татарии и несколько таких же объектов в Подмосковье. В обоих регионах возникли протесты населения, которые не желали быть соседями с «мусорными» заводами.

Активисты из Казани аргументировали свою протестную деятельность тем, что имеют право на качественную окружающую среду и опасаются за своё здоровье. Через некоторое время стало известно о переносе стройплощадки в соседний с Казанью Зеленодольский район. Теперь к протесту присоединились и жители нового микрорайона в Осиново. Помимо публичных акций, открытых писем, активисты организовали проведение общественной экологической экспертизы. Она была проведена по открытым документам, так как инвестор иных не предоставил. В заключении экспертов говорилось о многочисленных проблемах в случае строительства завода. В суде активисты через организацию, проводившую экспертизу, попытались принудить инвестора к передаче полноценной проектной документации, но снова натолкнулись на препоны. В Верховном суде России активисты добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжаловали решение.

В июне текущего года строительство завода согласовал Росприроднадзор. А в июле депутаты Госсовета Татарии отклонили предложение о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода. В начале декабря Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту завода термической переработки отходов в энергию в Осиново.

Активисты же организовали палаточный лагерь на месте будущей дороги к заводы, который разогнали в середине декабря, а многих протестующих задержали.

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