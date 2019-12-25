Москва, , 11:57 — REGNUM В 2020 году в России не стоит опасаться роста цен на топливо. Для этого нет оснований. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

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Он подчеркнул, что по итогам уходящего года ситуация с ценами на бензин на внутреннем рынке благоприятная. Так, в среднем по стране цены на бензин выросли на 3%, на дизельное топливо — на 3,5%.

«Правительство уверено в надёжности выработанных механизмов, я думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться (роста цен на топливо — прим. ИА REGNUM)» , — добавил заместитель председателя правительства РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за неделю с 9 по 16 декабря стоимость литра бензина в России снизилась в среднем на одну копейку и составила 44,66 рубля. При этом на протяжении предыдущих четырёх недель средняя цена на бензин, согласно оценкам органа статистики, сохранялась на уровне 44,67 рубля за литр.

При этом дизельное топливо продолжает дорожать. За неделю средняя цена на него выросла на шесть копеек — до 47,68 рубля за литр.

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