Рим, , 11:56 — REGNUM На европейском специализированном онлайн-аукционе Collecting Cars выставят на продажу разобранную на детали сорокавосьмилетнюю модель Ferrari GTB/4 Daytona. Об этом сообщается на сайте ClassicAndSportsСar.

Ferrari GTB/4 Daytona ClassicAndSportsСar

Новый владелец получит в комплекте с кузовом модели все недостающие детали.

Автомобиль в своё время побывал в аварии, после чего кузов спорткара был полностью отреставрирован. Для полного восстановления автомобиля первым его собственником были куплены необходимые детали, которые необходимо заменить. Тем не менее, ни первый владелец машины, ни последующие не смогли закончить ремонт.

Для завершения работ осталось покрасить автомобиль, восстановить механические агрегаты и отреставрировать интерьер. В качестве приятного бонуса новый собственник культового авто получит «родной одометр», который все показывает настоящий пробег — 26 117 миль (42 тыс. км).

Напомним, 18 января 2020 года на аукционе Leake Auctions будет продаваться эксклюзивный автодом Westcraft Capistrano. Фургон создан в стиле арт-деко 1930-х годов. При этом он укомплектован новейшей техникой.

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