Москва, , 11:29 — REGNUM Выплата Газпромом $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража — это «капля в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд… это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит газа.

Кроме того, Россия выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, которая была присуждена решением Стокгольмского арбитража.

Читайте также: На Украине объявили «сомнительными» отзываемые иски против Газпрома