Магадан, Магаданская область, , 11:40 — REGNUM В рамках нацпроекта «Демография» и регионального — «Старшее поколение», Магаданская область закупила и уже получила семь автомобилей на базе автобуса «Соболь» в северном исполнении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Специальный автотранспорт для перевозки пожилых граждан обошёлся в 14,6 млн рублей, которые поступили из федерального бюджета.

Машины уже отправлены в Ольский, Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский, Среднеканский, Сусуманский городские округа.

«Новые автомобили укомплектованы специально по нашему заказу. Они предназначены для доставки граждан старше 65 лет, а также жителей региона с ограниченными возможностями здоровья из сельских населённых пунктов в районные центры для того чтобы они могли пройти диспансеризацию, обследования или вакцинацию» — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики Приамурья, чьё жильё находится далеко от школ, будут добираться на занятия на современных и комфортных автобусах: регион получил 39 новых автобусов.